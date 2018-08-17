Из-за призывов к суициду Роскомнадзор заблокировал на YouTube клип «Монетка» белорусского рэпера ЛСП

СЕГОДНЯ 12:54 2018-08-17T14:00:49+03:00

У видео было почти 40 миллионов просмотров

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В России больше недоступен клип на песню белорусского рэпера ЛСП «Монетка».

Фото: скриншот

- YouТube по требованию Роскомнадзора заблокировал клип ЛСП - «Монетка» на территории Российской Федерации. Причина та же, что и прежде: «Данная информация содержит информацию о способах совершения самоубийства, призывы к совершению самоубийства», - написали представители группы в официальном паблике ВКонтакте. - Напоминаем, что в мае этого года Роспотребнадзор с такой же формулировкой изъял трек «Номера» из ВКонтакте.

На момент написания материала у опубликованного в мае 2017 года ролика 39 миллионов 890 тысяч 929 просмотров.

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