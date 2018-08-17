2018-08-17T14:00:49+03:00
Звезды

Из-за призывов к суициду Роскомнадзор заблокировал на YouTube клип «Монетка» белорусского рэпера ЛСП

У видео было почти 40 миллионов просмотров
Дарья ПУТЕЙКО
Поделиться:
Фото: Яна КаменокФото: Яна Каменок
Изменить размер текста:

В России больше недоступен клип на песню белорусского рэпера ЛСП «Монетка».

Фото: скриншот

Фото: скриншот

- YouТube по требованию Роскомнадзора заблокировал клип ЛСП - «Монетка» на территории Российской Федерации. Причина та же, что и прежде: «Данная информация содержит информацию о способах совершения самоубийства, призывы к совершению самоубийства», - написали представители группы в официальном паблике ВКонтакте. - Напоминаем, что в мае этого года Роспотребнадзор с такой же формулировкой изъял трек «Номера» из ВКонтакте.

На момент написания материала у опубликованного в мае 2017 года ролика 39 миллионов 890 тысяч 929 просмотров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кто такой ЛСП?»: почему вы не знаете одного из самых популярных в 2018 году белорусов

...Почему же тогда он не известен старшему поколению, как Александр Солодуха, Дмитрий Колдун и, скажем, Сергей Михалок? Одна из главных причин – телевизор, где увидеть ЛСП почти невозможно. Одно из самых заметных появлений – песня «Лабиринт отражений» в шоу у Ивана Урганта 2 октября 2017 года (Читать далее здесь)

ЛСП - Монетка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродно мужчина повесил свою собаку
Фото: на трассе под Жлобином лошадь влетела в салон автобуса
Лукашенко: «Я отслеживаю заявления в СМИ и интернете и постараюсь в ближайшее время на них отреагировать»
Фотофакт. Митрополит Тадеуш Кондрусевич покатался на качелях в центре Минска
В Гродно мужчина с десятикратным превышением алкоголя хотел перепарковать авто друга, но устроил ДТП
В Варшаве задержали белоруса за оскорбление польского флага
Защитник минского «Динамо» о проигрыше «Зениту»: «Это позор, я лично прошу прощения перед всей страной»
Во Франции грузовик врезался в автобус с детьми
Лига Европы. Минское «Динамо» разгромно проиграло «Зениту»
«От собаки остались только голова и передние лапы»: в деревне под Слонимом сельчан изводит неизвестный зверь
В Витебске поймали 38-летнего форточника
Птичку жалко: в Минске ястреб пообедал синицей на балконе многоэтажки
Фанаты «Зенита» во время матча с «Динамо» скандируют кричалки с теплоходов возле стадиона
CK: распивал алкоголь с подчиненными, подкинули на место ЧП каску
В Крыму, пока родители ставили палатку, утонула 3-летняя белоруска
Лукашенко представил Кадырова к награде