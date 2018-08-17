Фото: на трассе под Жлобином лошадь влетела в салон автобуса

СЕГОДНЯ 14:04 2018-08-17T14:35:24+03:00

На трассе под Жлобином лошадь влетела в салон автобуса. Фото: МЧС

Животное погибло, а пассажиры и водители не пострадали

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Очередное ДТП с автобусом в Беларуси. В ночь на пятницу, около 2.00, на автодороге Минск - Гомель рейсовый автобус Neoplan столкнулся... с лошадью. Да так, что от удара животное полностью влетело в лобовое стекло автобуса перевозчика Ecolines. Авария произошла около деревни Завод Жлобинского района.

К счастью, из 29 пассажиров и двух водителей автобуса никто не пострадал - все они сами вышли из салона до прибытия спасателей. Однако лошадь оказалась зажата внутри автобуса, рассказали «КП» в Гомельском областном управлении МЧС. Из полностью разбитого лобового стекла торчали лишь копыта животного.

- С помощью специального оборудования и инструмента спасатели извлекли лошадь из салона. В 3.30 прибыл автобус этой же фирмы для дальнейшей доставки пассажиров к месту следования, - добавили в МЧС.

По неофициальной информации, лошадь погибла - в аварии ей переломало шею. Чье это животное, откуда оно взялось ночью на дороге и виноват ли в ДТП водитель, выясняет Госавтоинспекция.