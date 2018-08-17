2018-08-17T15:53:08+03:00
Общество

В Гродно мужчина повесил свою собаку

По его словам, она вела себя агрессивно. Теперь ему грозит уголовная ответственность
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В Гродно мужчина повесил свою собаку Фото: УВД Гродненского облисполкомаВ Гродно мужчина повесил свою собаку Фото: УВД Гродненского облисполкома
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Все произошло в Гродно в микрорайоне Грандичи. Местный житель вышел к себе во двор, где был пес. И тут, по словам мужчины, собака стала вести себя агрессивно. Вместо того чтобы обратиться в соответствующие инстанции, мужчина решил избавиться от животного.

- Он словил четвероногого и повесил на дереве. Спустя несколько дней мертвую собаку обнаружили местные жители и сообщили об этом в милицию. Сейчас личность мужчины, лишившего жизни питомца, уже установлена, проводится проверка, гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности, - сообщает официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

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