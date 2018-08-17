С 18 августа в Беларуси вновь подорожает топливо

СЕГОДНЯ 15:56 2018-08-17T16:07:21+03:00

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Очередное подорожание автомобильного топлива ждет белорусов с 18 августа. Напомним, несколько дней назад его стоимость выросла на 1 копейку. На сайте предприятия «Белнефтехим» указаны новые расценки. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,31 руб., АИ-95-К5-Евро - 1,39 руб., АИ-98-К5-Евро - 1,60 руб., ДТ - 1,39 руб. Получается, как и раньше, подорожает топливо на 1 копейку.

Ранее на предприятии «Белнефтехим» поясняли, что решение о повышении цен на топливо принимается на основании мониторинга основных факторов, влияющих на стоимость моторного топлива: цены на нефть, налоговой нагрузки, уровня цен в сопредельных государствах, курсов валют, других показателей, а также с учетом финансового состояния нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси.