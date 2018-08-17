2018-08-17T17:00:34+03:00
Происшествия

Под Ивьем пьяный водитель на «Ауди» вылетел в кювет и опрокинулся, пассажир погиб

У водителя не было прав на управление авто
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Под Ивье пьяный водитель на «Ауди» вылетел в кювет и опрокинулся, пассажир погиб Фото: ГАИ МВДПод Ивье пьяный водитель на «Ауди» вылетел в кювет и опрокинулся, пассажир погиб Фото: ГАИ МВД
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Авария произошла 16 августа около 22.20 вблизи города Ивье. По дороге ехала «Ауди 100», за рулем находился 31-летний водитель из Барановичей, на заднем сиденье - мужчина из Гродно. Тут машина съехала в кювет и перевернулась. Пассажир не был пристегнут ремнем безопасности, его с травмами доставили в больницу. Однако мужчину не удалось спасти, и он погиб.

Оказалось, у водителя не было прав на управление авто, к тому же он был пьян, указано на сайте ГАИ МВД Беларуси.

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