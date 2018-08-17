2018-08-17T17:20:31+03:00
Общество

Бритвы, косметика и аромосвечи. Украинец пытался нелегально ввезти в Беларусь крупную партию товаров

Общий вес партии - 47 килограммов. Теперь ему придется заплатить штраф
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Украинец пытался нелегально ввезти в Беларусь крупную коммерческую партию товаров Фото: Государственный таможенный комитетУкраинец пытался нелегально ввезти в Беларусь крупную коммерческую партию товаров Фото: Государственный таможенный комитет
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Крупную партию товара общей стоимостью 21 тыс. рублей пытался ввезти на территорию ЕАЭС гражданин Украины. 59-летний житель Волынской области ехал на микроавтобусе «Рено» из Украины через пункт пропуска Мокраны. В документах он указал лишь о временном ввозе транспортного средства, заявив, что других товаров, подлежащих декларированию, у него нет.

Но в салоне микроавтобуса сотрудники Брестской таможни нашли более 3900 единиц незадекларированного товара.

Коммерческая партия общим весом в 47 килограмм состояла из бритвенных принадлежностей, косметики по уходу за волосами, ароматических свечей Фото: Государственный таможенный комитет

Коммерческая партия общим весом в 47 килограмм состояла из бритвенных принадлежностей, косметики по уходу за волосами, ароматических свечей Фото: Государственный таможенный комитет

- Коммерческая партия общим весом в 47 килограммов состояла из бритвенных принадлежностей, косметики по уходу за волосами, ароматических свечей и других товаров, - сообщают на сайте Государственного таможенного комитета. - Такое количество товара в соотношении с его стоимостью явно невозможно было отнести к товарам для личного пользования

За такое правонарушение гражданину Украины был выписан штраф.

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