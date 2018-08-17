2018-08-17T17:45:14+03:00
Общество

Погода в Беларуси в выходные: дожди, грозы и до +29 градусов!

А вот ночью будет довольно прохладно
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В предстоящие дни погоду в Беларуси будут определять теплые и неустойчивые воздушные массы, поступающие с востока УкраиныВ предстоящие дни погоду в Беларуси будут определять теплые и неустойчивые воздушные массы, поступающие с востока УкраиныФото: Павел МАРТИНЧИК
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В предстоящие дни погоду в Беларуси будут определять теплые и неустойчивые воздушные массы, поступающие с востока Украины. А они сулят нам переменчивую погоду на выходных. Так, в субботу 18 августа будет облачно с прояснениями. Ночью и днем ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ночью будет довольно прохладно: до +11..+17°С, местами до +8..+10°С. Зато днем температура повысится до +23..+29°С, передает Белгидромет.

В воскресенье, 19 августа также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Температура воздуха ночью будет +13..+18°С, днем - +22..+29°С.

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