Погода в Беларуси в выходные: дожди, грозы и до +29 градусов!

СЕГОДНЯ 17:44 2018-08-17T17:45:14+03:00

В предстоящие дни погоду в Беларуси будут определять теплые и неустойчивые воздушные массы, поступающие с востока Украины Фото: Павел МАРТИНЧИК

Изменить размер текста: A A

В предстоящие дни погоду в Беларуси будут определять теплые и неустойчивые воздушные массы, поступающие с востока Украины. А они сулят нам переменчивую погоду на выходных. Так, в субботу 18 августа будет облачно с прояснениями. Ночью и днем ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ночью будет довольно прохладно: до +11..+17°С, местами до +8..+10°С. Зато днем температура повысится до +23..+29°С, передает Белгидромет.

В воскресенье, 19 августа также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Температура воздуха ночью будет +13..+18°С, днем - +22..+29°С.