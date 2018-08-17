2018-08-17T19:08:30+03:00
Политика

Американское посольство в Беларуси возглавит женщина-дипломат

Дженнифер Мур, кадровый дипломат, владеющая 5 языками
Надежда БУТОВИЧ
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Ранее госпожа Мур отвечала за дипсвязи США с Турцией, Грецией и Кипром. Фото: pixabay.com.Ранее госпожа Мур отвечала за дипсвязи США с Турцией, Грецией и Кипром. Фото: pixabay.com.
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В середине июля из Беларуси уехал временный поверенный в делах Соединенных Штатов Роберт Райли. На своей должности дипломат исполнил важную миссию – с его протекции белорусам была возвращена возможность получать в минском посольстве все категории американских виз, чего не случалось вот уже десять лет.

После отъезда Райли дела переданы в руки Дженнифер Хизер Мур, сообщает пресс-служба посольства США в Беларуси. Новая Поверенная в делах США известна своей эрудированностью: она, кроме родного английского, говорит на пяти языках, а именно, на русском, турецком, сербскохорватском, албанском и индонезийском языках.

До приезда в Минск Мур работала замдиректора Управления по делам Южной Европы Госдепа США, отвечающего за связи Америки с Турцией, Грецией и Кипром. У дипледи большой опыт в вопросах международного сотрудничества и реформ в области безопасности, миротворческой деятельности, санкционных вопросах, борьбе с терроризмом и т.д.

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