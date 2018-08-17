2018-08-17T18:57:53+03:00
Звезды

В Гродно на раскопках Старого замка нашли старинную шахматную фигуру

В археологическом музее собралась настоящая коллекция артефактов для игры в шахматы
Надежда БУТОВИЧ
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На раскопках в четверг нашли пешку XIV века. Фото: belta.by.На раскопках в четверг нашли пешку XIV века. Фото: belta.by.
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В Гродненском историко-археологическом госмузее делятся приятной новостью: на раскопках обнаружена шахматная фигурка XIV века, сообщается на сайте организации.

Из земли артефакт извлекли в четверг, 16 августа. Скорее всего, данная фигурка – пешка, а изготовлена она была из рога.

То, что «ранг» находки не слишком высок, историки не переживают, – в коллекции музея много других старинных шахматных фигур, которые были обнаружены во время раскопок на Замковой горе. Из шахматных фигурок здесь собралась целая коллекция! А с начала поисковых работ здесь была еще найдена ладья и старинное золотое кольцо.

В Гродно идут работы по реконструкции Старого замка. Фото: belta.by.

В Гродно идут работы по реконструкции Старого замка. Фото: belta.by.

Раскопки в Гродно ведутся с 2017 года, первая их часть закончится в начале 2020 года. Археологические исследования ведутся в рамках проекта по реконструкции Старого замка.

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