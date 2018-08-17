В Цнянке – 2 иксодовых клеща на квадратный километр земли, а в Дражне – 9

СЕГОДНЯ 19:55 2018-08-17T19:55:52+03:00

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Шесть зеленых зон Минска внесены в список самых неблагоприятных из-за числа иксодовых клещей, передает belta.by слова Светланы Ермак, замглавврача Городского центра гигиены и эпидемиологии Минска.

В этом перечне: лес рядом с Цнянским водохранилищем и Цной, МКАД и улица Мирошниченко (2 иксодовых клеща на квадратный километр), Степянский и Слепянский лесопарки (5 – 5,5 экземляра), лесной массив в Дражне (до 9), а также лесные зоны в районе улиц Копиевича – Огинского (до 1,5 клеща) и по улицам Никифорова – Руссиянова. Для эпидемиологов ничего нового нет: клещи обнаружены в привычных зонах обитания.

– В этих шести зонах каждый год обнаруживаются клещи. А в этом году погодные условия только благоприятствовали росту их популяции. Всего в Минске обследовано 130 территорий, на 17 из них численность превысила допустимую, – добавила Ермак.

В этом году в медучреждения из-за присосавшегося клеща обратилось на 8% больше людей, чем в 2017 году.

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