2018-08-17T19:55:52+03:00
Общество

В Цнянке – 2 иксодовых клеща на квадратный километр земли, а в Дражне – 9

Санэпидслужба указала очаги обитания клещей в Минске
Надежда БУТОВИЧ
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Погода этим летом способствовала размножению клещей. Фото: pixabay.com.Погода этим летом способствовала размножению клещей. Фото: pixabay.com.
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Шесть зеленых зон Минска внесены в список самых неблагоприятных из-за числа иксодовых клещей, передает belta.by слова Светланы Ермак, замглавврача Городского центра гигиены и эпидемиологии Минска.

В этом перечне: лес рядом с Цнянским водохранилищем и Цной, МКАД и улица Мирошниченко (2 иксодовых клеща на квадратный километр), Степянский и Слепянский лесопарки (5 – 5,5 экземляра), лесной массив в Дражне (до 9), а также лесные зоны в районе улиц Копиевича – Огинского (до 1,5 клеща) и по улицам НикифороваРуссиянова. Для эпидемиологов ничего нового нет: клещи обнаружены в привычных зонах обитания.

– В этих шести зонах каждый год обнаруживаются клещи. А в этом году погодные условия только благоприятствовали росту их популяции. Всего в Минске обследовано 130 территорий, на 17 из них численность превысила допустимую, – добавила Ермак.

В этом году в медучреждения из-за присосавшегося клеща обратилось на 8% больше людей, чем в 2017 году.

Планируя отдыха на свежем воздухе, помните о мерах профилактики!

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