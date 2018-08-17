2018-08-17T20:34:32+03:00
Общество

Металлические пролеты на мосту через Припять соберут к середине сентября

Пока на другую сторону реки ездят по понтонной переправе
Надежда БУТОВИЧ
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Ежедневно в работах на мосту задействована сотня человек. Фото: belta.by.Ежедневно в работах на мосту задействована сотня человек. Фото: belta.by.
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В Гомельавтодоре сообщили, что основные работы на мосту через Припять выполняются в срок, передает информацию belta.by.

Сейчас идет сборка 200-метрового металлического пролетного строения, которая должна быть завершена к 15 сентября.

– После взрыва аварийного участка моста переустроены надцокольные части 4 опор, их общий объем превышает 500 кубических метров, – объяснил Сергей Лазбекин, директор филиала «МСУ №4» Мостострой. – Всего необходимо смонтировать 21 балку, которые привезут с завода в Фаниполе.

Некоторые работы на мосту сейчас идут круглосуточно. Ежедневно на объекте работают примерно 100 человек, 6 гусеничных и 4 автокрана, другая техника и оборудование. Когда металлический пролет соберут, он будет опущен на опоры, а рабочие начнут укладку мостового полотна.

Пока же для того, чтобы оказаться на другой стороне Припяти необходимо воспользоваться понтонной переправой, либо переплыть на пароме.

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