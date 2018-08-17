2018-08-17T21:10:35+03:00
Происшествия

В Светлогорске мужчина передал другу в изолятор эклеры с наркотиками

За пирожные «с сюрпризом» ему дали 12,5 лет
Надежда БУТОВИЧ
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В эклерах в пакетиках была марихуана и опасный психотроп. Фото: pixabay.com.В эклерах в пакетиках была марихуана и опасный психотроп. Фото: pixabay.com.
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В Светлогорске к 12,5 годам колонии строго режима приговорили Дениса Каханчика, передавшего другу в местный ИВЛ психотропы. Тайником для наркотиков послужили заварные пирожные, сообщает «Правда Гомель» со слов старшего помощника прокурора Гомельщины Татьяны Родневой.

Это произошло в марте 2017 года. Жена одного из арестованных принесла в ОВД Светлогорска передачу, где среди вещей были: коробка протеина, блинчики с ливеркой, салат и восемь заварных пирожных. В эклерах нашли пакетики с наркотиками. Экспертиза определила: 0,36 грамма марихуаны и почти 0,13 грамма альфа-PVP.

Отпираться испуганная женщина не стала: пирожные и протеин передал приятель мужа. Причем ей повезло, что не все эклеры были с опасной «начинкой», так как одно пирожное она дала дочке и там был только крем.

В милиции выяснили, что пирожные «с секретом» отправил 38-летний житель Светлогорска, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Он успел сбежать в Россию, а когда в октябре 2017 года вернулся, был арестован.

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