В Светлогорске мужчина передал другу в изолятор эклеры с наркотиками

СЕГОДНЯ 21:10 2018-08-17T21:10:35+03:00

В эклерах в пакетиках была марихуана и опасный психотроп. Фото: pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

В Светлогорске к 12,5 годам колонии строго режима приговорили Дениса Каханчика, передавшего другу в местный ИВЛ психотропы. Тайником для наркотиков послужили заварные пирожные, сообщает «Правда Гомель» со слов старшего помощника прокурора Гомельщины Татьяны Родневой.

Это произошло в марте 2017 года. Жена одного из арестованных принесла в ОВД Светлогорска передачу, где среди вещей были: коробка протеина, блинчики с ливеркой, салат и восемь заварных пирожных. В эклерах нашли пакетики с наркотиками. Экспертиза определила: 0,36 грамма марихуаны и почти 0,13 грамма альфа-PVP.

Отпираться испуганная женщина не стала: пирожные и протеин передал приятель мужа. Причем ей повезло, что не все эклеры были с опасной «начинкой», так как одно пирожное она дала дочке и там был только крем.

В милиции выяснили, что пирожные «с секретом» отправил 38-летний житель Светлогорска, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Он успел сбежать в Россию, а когда в октябре 2017 года вернулся, был арестован.