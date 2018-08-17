Хозяина питона, которого поймали в детсаду Минска, оштрафуют на 20 базовых

СЕГОДНЯ 21:40 2018-08-17T21:40:56+03:00

Четырехметровый питон сбежал из домашнего серпентария и забрался на территорию садика. Фото: pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» уже рассказывала историю питона Декстера, который сбежал из-под надзора хозяина и был отловлен в минском детском саду.

Удава поймали 15 августа на улице Уборевича, а затем на время отвезли в Минский зоопарк, пока не найдется хозяин.

Законного владельца 4-метровой «анаконды» искали сотрудники Минприроды. И нельзя сказать, что это было легко, только в районе одного этого детсада официально зарегистрированы четыре семьи с аналогичными тигровыми питонами.

Но на следующий день хозяин объявился сам и забрал свою змею домой из зоопарка.

В Минприроде сообщают, в том случае, если законность владения питоном подтвердится, хозяина привлекут к административной ответственности за нарушения условий содержания животного, а это грозит штрафом до 490 рублей (20 базовых величин).