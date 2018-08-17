Хозяина питона, которого поймали в детсаду Минска, оштрафуют на 20 базовых
«Комсомолка» уже рассказывала историю питона Декстера, который сбежал из-под надзора хозяина и был отловлен в минском детском саду.
Удава поймали 15 августа на улице Уборевича, а затем на время отвезли в Минский зоопарк, пока не найдется хозяин.
Законного владельца 4-метровой «анаконды» искали сотрудники Минприроды. И нельзя сказать, что это было легко, только в районе одного этого детсада официально зарегистрированы четыре семьи с аналогичными тигровыми питонами.
Но на следующий день хозяин объявился сам и забрал свою змею домой из зоопарка.
В Минприроде сообщают, в том случае, если законность владения питоном подтвердится, хозяина привлекут к административной ответственности за нарушения условий содержания животного, а это грозит штрафом до 490 рублей (20 базовых величин).
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