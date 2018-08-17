В Витебске семья отравилась засоленными грибами

17 Авг. 22:09 2018-08-17T22:09:14+03:00

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От домашних разносолов на Витебщине пострадала семья, такая информация размещена на сайте Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Витебчане сделали заготовки на зиму: закатали соленые грибочки в банку. Приготовленные запасы решили вскоре попробовать. Но «деликатесы» в итоге «вышли боком»: двух человек госпитализировали на скорой. Это первый случай грибного отравления в регионе в 2018 году, в прошлом году на Витебщине от грибов пострадали 10 человек.

Какие именно грибы засолили витебчане не называется, но сообщается, что это были так называемые условно-съедобные грибы.

– К условно-съедобным грибам относятся волнушки, чернушки, белянки, грузди, подгрузди и другие грибы. Их плодовые тела содержат раздражающие, едкие, горькие и ядовитые вещества. Употреблять в пищу их можно только после правильной обработки: перед приготовлением отварить или вымочить. Отваривать два раза по 15 минут, затем промыть и только потом приготовить, – объясняют специалисты.