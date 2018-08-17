2018-08-17T22:09:14+03:00
Происшествия

В Витебске семья отравилась засоленными грибами

Закатка была собственного производства
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Пострадавшие неправильно приготовили условно-съедобные грибы. Фото: pixabay.com.Пострадавшие неправильно приготовили условно-съедобные грибы. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

От домашних разносолов на Витебщине пострадала семья, такая информация размещена на сайте Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Витебчане сделали заготовки на зиму: закатали соленые грибочки в банку. Приготовленные запасы решили вскоре попробовать. Но «деликатесы» в итоге «вышли боком»: двух человек госпитализировали на скорой. Это первый случай грибного отравления в регионе в 2018 году, в прошлом году на Витебщине от грибов пострадали 10 человек.

Какие именно грибы засолили витебчане не называется, но сообщается, что это были так называемые условно-съедобные грибы.

– К условно-съедобным грибам относятся волнушки, чернушки, белянки, грузди, подгрузди и другие грибы. Их плодовые тела содержат раздражающие, едкие, горькие и ядовитые вещества. Употреблять в пищу их можно только после правильной обработки: перед приготовлением отварить или вымочить. Отваривать два раза по 15 минут, затем промыть и только потом приготовить, – объясняют специалисты.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Хозяина питона, которого поймали в детсаду Минска, оштрафуют на 20 базовых
В Светлогорске мужчина передал другу в изолятор эклеры с наркотиками
Металлические пролеты на мосту через Припять соберут к середине сентября
В Цнянке – 2 иксодовых клеща на квадратный километр земли, а в Дражне – 9
В Гродно на раскопках Старого замка нашли старинную шахматную фигуру
Американское посольство в Беларуси возглавит женщина-дипломат
Погода в Беларуси в выходные: дожди, грозы и до +29 градусов!
Бритвы, косметика и аромосвечи. Украинец пытался нелегально ввезти в Беларусь крупную партию товаров
Под Ивьем пьяный водитель на «Ауди» вылетел в кювет и опрокинулся, пассажир погиб
С 18 августа в Беларуси вновь подорожает топливо
В Гродно мужчина повесил свою собаку
Фото: на трассе под Жлобином лошадь влетела в салон автобуса
Из-за призывов к суициду Роскомнадзор заблокировал на YouTube клип «Монетка» белорусского рэпера ЛСП
Лукашенко: «Я отслеживаю заявления в СМИ и интернете и постараюсь в ближайшее время на них отреагировать»
Фотофакт. Митрополит Тадеуш Кондрусевич покатался на качелях в центре Минска
В Гродно мужчина с десятикратным превышением алкоголя хотел перепарковать авто друга, но устроил ДТП
В Варшаве задержали белоруса за оскорбление польского флага
Защитник минского «Динамо» о проигрыше «Зениту»: «Это позор, я лично прошу прощения перед всей страной»
Во Франции грузовик врезался в автобус с детьми
Лига Европы. Минское «Динамо» разгромно проиграло «Зениту»
«От собаки остались только голова и передние лапы»: в деревне под Слонимом сельчан изводит неизвестный зверь
В Витебске поймали 38-летнего форточника
Птичку жалко: в Минске ястреб пообедал синицей на балконе многоэтажки
Фанаты «Зенита» во время матча с «Динамо» скандируют кричалки с теплоходов возле стадиона
CK: распивал алкоголь с подчиненными, подкинули на место ЧП каску
В Крыму, пока родители ставили палатку, утонула 3-летняя белоруска
Лукашенко представил Кадырова к награде