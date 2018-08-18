Мужчине, который стрелял по милиционерам, грозит высшая мера наказания
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который застрелил одного милиционера и ранил другого по п. 10 ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч. 1 ст. 14 п. 1, 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) УК.
По этим статьям предусмотрено наказание от 8 до 25 лет, а также пожизненное заключение или смертная казнь.
Задержанного мужчину ожидает проверка на алкоголь и наркотики. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Напомним, перестрелка произошла днем 17 августа в деревне Бобровичи Ивацевичского района. Сотрудники милиции проводили проверку по законности хранения оружия у населения.
Во время рейда они подошли к дому 57-летнего мужчины, который живет с матерью. Тот попросил их уйти и угрожал оружием, а затем выстрелил несколько раз.
42-летний майор погиб, второй 23-летний милиционер ранен и находится в больнице.