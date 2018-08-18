Мужчине, который стрелял по милиционерам, грозит высшая мера наказания

СЕГОДНЯ 10:01 2018-08-18T10:01:58+03:00

Участковый и его коллега проверяли законность хранения оружия у местных жителей

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который застрелил одного милиционера и ранил другого по п. 10 ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч. 1 ст. 14 п. 1, 10 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) УК.

По этим статьям предусмотрено наказание от 8 до 25 лет, а также пожизненное заключение или смертная казнь.

Задержанного мужчину ожидает проверка на алкоголь и наркотики. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, перестрелка произошла днем 17 августа в деревне Бобровичи Ивацевичского района. Сотрудники милиции проводили проверку по законности хранения оружия у населения.

Во время рейда они подошли к дому 57-летнего мужчины, который живет с матерью. Тот попросил их уйти и угрожал оружием, а затем выстрелил несколько раз.

42-летний майор погиб, второй 23-летний милиционер ранен и находится в больнице.