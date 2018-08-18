2018-08-18T11:22:57+03:00
Спорт

«Я так счастлива!» Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати

В финале ей предстоит сразиться с первой ракеткой мира
Полина СВЕТЛОВА
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Соболенко выиграла по итогу двух сетов. Фото: j48tennis.netСоболенко выиграла по итогу двух сетов. Фото: j48tennis.net
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В субботу, 18 августа белорусская теннисистка Арина Соболенко (34 WTA) выиграла в четвертьфинале престижного теннисного турнира Cincinnati Masters. Ее соперницей была американка Мэдисон Киз (13 WTA).

- Это был отличный опыт для меня, и я была так счастлива, что сделала это в двух сетах, - сказала Соболенко журналистам после матча, пишет wtatennis.com. - Мне всегда нравится играть на центральном стадионе, и там был хороший матч. Я так счастлива!

В своем инстаграм Арина разместила фотографию с подписью: «Полуфинал, а вот и я».

Победитель определился по итогам двух сетов. В первом сете Соболенко выиграла со счетом 6:3, во втором – 6:4. Игра длилась 1:16 минут. В первом круге Арина вырвала победу у британки Йоханну Конту (39 WTA). Во втором раунде Соболенко одолела чешку Каролину Плишкову – 8-ю ракетку мира. В 1/16 финала Арина выиграла у спортсменкииз Франции – Каролин Гарсии.

В финале белорусской теннисистке предстоит встретится с румынкой Симоной Халеп, 1-й ракеткой мира.

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