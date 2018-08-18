2018-08-18T12:25:17+03:00
Общество

Врач о раненном в Ивацевичском районе милиционере: «Пришел в сознание, но состояние тяжелое»

В участкового стрелял сельчанин, к которому сотрудники милиции пришли с проверкой
Полина СВЕТЛОВА
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Милиционер получил огнестрельное ранениеМилиционер получил огнестрельное ранениеФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Главврач Ивацевичской центральной районной больницы Василий Юзефович сообщил, что 23-летний милиционер пришел в себя, пишет belta.by. При этом состояние у пострадавшего тяжелое – это связано с перенесенными ранениями и операциями. Все жизненные показатели стабильны.

Врачи проведут консилиум, на котором обсудят необходимость транспортировать милиционера в госпиталь в Минске.

У пострадавшего огнестрельное множественное ранение грудной клетки и поясничной области с повреждением внутренних органов и внутрибрюшным кровотечением. В операционной кровотечение остановили, раны ушили.

Напомним, 17 августа в деревне Бобровичи Ивацевичского района сотрудники милиции проводили рейд. Примерно около 12:00 они подошли к дом 57-летнего мужчины – предполагали, что у него может быть незарегистрированное охотничье ружье. Внезапно мужчина стал стрелять по милиционерам: 52-летнего участкового он убил, 23-летнего – ранил.

После этого мужчина забаррикадировался в доме и угрожал оружием. Сотрудники ОМОН обезвредили мужчину и задержали его. Ему грозит наказание вплоть до смертной казни.

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