СЕГОДНЯ 13:08 2018-08-18T14:43:56+03:00

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В субботу, 18 августа, президент озвучил кадровые решения, сообщает БелТА. О смене руководства правительства Александр Лукашенко сказал 14 августа после поездки в Оршанский район. По его словам, единственная причина невыполнения его поручений заключается в «пофигическом отношении правительства к поручениям президента».

- Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован, - сказал президент, его слова приводит БелТА. - Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!

Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас - раньше он возглавлял Банк развития.

Первым заместителем премьер-министра стал Александр Турчин, который до назначения на новую должность руководил Аппаратом Совета Министров.

Заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко, который возглавлял концерн «Белнефтехим».

На должность заместителя премьер-министра президент назначил Владимира Кухарева, бывшего зампредседателя КГК.

- Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа. А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности, - сказал Лукашенко.

Еще одним заместителем премьер-министра стал Игорь Петришенко, который до этого был послом Беларуси в России. Он будет отвечать за социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок.

Министром промышленности - Павел Утюпин.

- Знаете сферу. Вы там, по-моему, лет пять проработали. И очень хорошо, что вы поработали и в Министерстве экономики. Для вашей будущей работы это просто прекрасно, - добавил президент.

Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган.

- Человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу, и особенно перспективу развития, связанную с информационными технологиями, созданием большого удельного веса в сфере IT, - прокомментировал Александр Лукашенко.

Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой.

- Очень бы хотелось, чтобы Министерство экономики (вы эту организацию хорошо изучили) приобрело новое дыхание и было приспособлено к новым реалиям. Это очень важно, - сказал президент.

Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко. - Вы там работали, хорошо знаете эту сферу. Очень хорошо, что вы поработали на должностях посла в различных странах. Все остальное для того, чтобы работать в ВПК, у вас есть, - добавил Александр Лукашенко.