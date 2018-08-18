Новый премьер-министр: «Основной оценкой работы правительства будет рост благосостояния людей»

СЕГОДНЯ 13:55 2018-08-18T13:55:44+03:00

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В субботу, 18 августа Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Премьер- министром стал Сергей Румас.

- Сегодня все программные документы на пятилетку, которые необходимы для работы правительства и устойчивого функционирования экономики, приняты. И измененный состав правительства будет по ним работать, - отметил новый премьер. Его слова цитирует belta.by.

Он добавил, что президент при назначении определил важные акценты, которые должны быть присущи обновленному составу правительства.

- Первое - дисциплина. Наверное, не секрет, что причиной кадровых изменений в правительстве явились вопросы, которые проявились в Орше, и целый ряд других. Глава государства начал с этого - вопросы дисциплины, порядочности и вопросы благосостояния людей, - рассказал Сергей Румас. - Что касается последнего, глава государства подробно остановился на этом. И рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы обновленного состава правительства.