В Жодино водитель с 4,2 промилле алкоголя врезался в грузовик

СЕГОДНЯ 15:54 2018-08-18T15:55:03+03:00

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Авария произошла утром в субботу, 18 августа в городе Жодино Минской области. На пересечении улицы 50 лет Октября с дорогой Р-53 пьяный 26-летний водитель за рулем «Фольксвагена» врезался в грузовик с полуприцепом. Легковушку отбросило на встречную полосу – там она зацепила еще один автомобиль, «Рено», сообщили в эфире «Беларусь 1».

18-летняя девушка, которая ехала в «Фольксвагене», получила серьезные травмы и умерла на месте. Водитель был сильно пьян - в крови у него обнаружили 4,2 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).Возможное наказание, которое грозит водителю – до 7 лет лишения свободы.