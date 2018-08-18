Лукашенко: «Я в Кремль отчитываться не езжу»

СЕГОДНЯ 16:17 2018-08-18T16:17:28+03:00

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Во время кадровых назначений в правительстве президент прокомментировал критику в свой адрес в СМИ и интернете.

Лукашенко подробно остановился на теме отношений с Россей и заявил, что Беларусь никогда не станет вассалом ни одной страны, передает belta.by.

- Некоторые, особенно россияне, «плявузгают», иначе не скажешь: «Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину». Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает, как в народе говорят, как облупленного. И я его так же знаю. Я в Кремль отчитываться не езжу. Мы договорились о наших взаимоотношениях,- сказал президент.

- И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны. Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: «Надо быстрее Лукашенко вступить в состав России и Беларусь туда скинуть». Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение. И зачем это в современном мире? Мы можем существовать в союзе с Россией и решать наши общие задачи без всяких проблем. Это самая близкая нам страна. Мы один народ фактически. Мы от одного корня, - белорусы, россияне и украинцы, - заявил Лукашенко.

- Мы не хотим повторения того, что происходит в Украине с Россией - конфликт этот. Нам это не надо. И России это не нужно. Потому что у нее единственное окно в 1 тыс. км с востока на запад - это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси, - отметил президент. Он добавил, что у Беларуси блестящие отношения не только с Россией, но и, например, с КНР, сейчас выстраивают отношения с Индией.

- И потом, если некоторые россияне нас все время упрекают, что мы с Западом разговариваем, так, я думаю, надо на себя посмотреть. Наверное, больше, чем Россия, никто не стремится на Запад или наладить отношения с Западом и с Америкой. Так в чем вы нас упрекаете? - поставил вопрос глава государства. - Поэтому быть белорусско-российским отношениям на самом высоком уровне, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Но если нас пинают ногами, мы вынуждены отвечать.