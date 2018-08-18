Лукашенко: «Президенту не выгодно иметь такое правительство, которому надо устраивать разнос»

СЕГОДНЯ 16:28 2018-08-18T16:28:56+03:00

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- Некоторые говорят, вот, президент устроил разнос. Некая показательная порка, кадровые чистки. Никакой разнос, никакие чистки президенту невыгодны, - сказал Александр Лукашенко в субботу, 18 августа.Его цитирует belta.by - Потому что правительство формирует президент. И что, вы хотите сказать, что я назначил этих членов правительства для того, чтобы разнос устроить? Это значит самому себе. Поэтому президенту ну никак не выгодно иметь такое правительство, которому надо устраивать разнос, - сказал белорусский лидер.

- Но если правительство, назначенное президентом, не то что не проводит тот курс, который обозначен, который народом выстрадан и поддержан этим правительством публично, да еще не выполняет решения президента…. Какая должна быть моя реакция? Я что, должен со стороны смотреть? У нас есть примеры недалеко, когда все смотрят со стороны и ничего не предпринимают. И вы знаете, какая реакция народа, - резюмировал Александр Лукашенко.

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