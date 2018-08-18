Лукашенко: «Никакой близости и любви к подчиненным у меня никогда не было»

СЕГОДНЯ 16:46 2018-08-18T16:46:37+03:00

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Президент рассказал о том, по каким критериям выбирал кандидатуры на должности в парламенте, пишет belta.by.

- Некоторые говорят, что Лукашенко сейчас назначит «близких к себе». Слушайте, я до президентства Сергея Николаевича (Румаса) вообще не знал. Знал его отца. Молодец, крепкий был человек. И внимательно к нему (Сергею Румасу) присматривался, несколько раз ему говорил свое мнение о его отце. Турчина я в основном узнал, когда поручил развивать IT-сферу. И многих других. И пусть Кухарев не думает, что он просто так переместился в Комитет госконтроля, а потом вернулся обратно. Да нет, это моя практика проверять людей в разных ипостасях. Что Петришенко вместе с Сергеем Николаевичем занимались формированием ЕАЭС, хорошо знают главного нашего экономического и политического партнера - Россию - это тоже очень важно. Им придется заниматься этими вопросами, - рассказал Александр Лукашенко.

- Аналогично и в отношении Романа Головченко, который ранее работал в военно-промышленном комплексе, а затем на дипломатических должностях. Поэтому нет здесь случайных людей! Какой тут еще конкурс может быть? Что, таких как Петришенко и Головченко, куча, под триста человек, чтобы между ними конкурс проводить? Это выращенное новое поколение руководителей. И дай бог, чтобы мы не ошиблись, и вы были преданными и надежными людьми, чтобы не случилось, как у нас в системе здравоохранения: коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет. И притом благо свое обеспечивали за счет роста цен на лекарство и технику, которую мы закупали в больницы. Это значит, залезли в карман людей. Это высшая степень коррупции! - возмутился президент.

- Никакой близости, никакой любви у меня к моим подчиненным никогда не было. Да, я уважаю людей, которые отдают себя полностью делу. Которые выполняют, может, даже и не свойственные для них функции. Потому что они любят свою страну и народ. Вот если вы все будете хотя бы так, как я, любить нашу Беларусь и наш народ, у нас с вами получится работа.

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