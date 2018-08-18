2018-08-18T17:00:10+03:00
Общество

Белорусский самолет попал в аварию в Судане

Грузовой «Ил-62» авиакомпании Rada Airlines при посадке съехал с полосы. Обошлось без жертв [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
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Белорусский самолет попал в аварию в Судане. Фото: Aeronews.Белорусский самолет попал в аварию в Судане. Фото: Aeronews.
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Информацию о происшествии опубликовали пользователи международного форума летчиков Professional Pilots Rumour Network. Сообщается, что в городе Хартум (это в Судане) грузовой «Ил-62М» авиакомпании Rada Airlines съехал с полосы на 300 метров. У него повреждено правое крыло.

Грузовой «Ил-62» авиакомпании Rada Airlines при посадке съехал с полосы. Фото: Professional Pilots Rumour Network.

Грузовой «Ил-62» авиакомпании Rada Airlines при посадке съехал с полосы. Фото: Professional Pilots Rumour Network.

По данным сообщества Aeronews никто не пострадал. Сообщается, что это последний такой «Ил» в мире, который выполняет коммерческие полеты. Представители белорусской авиакомпании никак не комментируют происшествие.

У самолета повреждено правое крыло. Фото: Professional Pilots Rumour Network.

У самолета повреждено правое крыло. Фото: Professional Pilots Rumour Network.

По данным сервиса FlightRadar24, последние несколько рейсов самолет сделал между Азербайджаном и Суданом, крайний из них – 15 августа. Вероятно, именно в этот день произошло ЧП. По другим данным, все случилось днем позже – 16 августа.

Сначала этот самолет был пассажирским, и летал в немецкой авиакомпании. Фото: R.Bexten, planespotters.net.

Сначала этот самолет был пассажирским, и летал в немецкой авиакомпании. Фото: R.Bexten, planespotters.net.

Самолету почти 33 года. Сначала он был пассажирским, и летал в немецкой авиакомпании. 11 августа 1989 года он совершил первый регулярный рейс между ГДР и ФРГ. После развала СССР самолет эксплуатировали в Узбекистане. В 1993 году самолет передали в лизинг в Африку, но скоро он вернулся в Узбекистан. С 2007 года самолет эксплуатировала российская авиакомпания, которая переделала его в грузовой. С 2015 года борт на условиях аренды использует белорусская Rada Airlanes.

Rada Airlines – белорусская авиакомпания, занимающаяся грузовыми перевозками между Европой и Африкой, компания основана в 2015 году. Во флоте компании – один грузовой «Ил-62М».

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