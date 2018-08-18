2018-08-18T17:02:46+03:00
Политика

Лукашенко об увольнении Жарко: «Я трижды предупреждал: посмотри, разберись»

Президент напомнил новому составу правительства, что коррупция недопустима
Полина СВЕТЛОВА
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Президент прокомментировал увольнение Кобякова, Семашко и ЖаркоПрезидент прокомментировал увольнение Кобякова, Семашко и ЖаркоФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Белорусский лидер отметил, что некоторые белорусы слишком радикальны – советуют, что всех нужно сажать, а не увольнять.

- Виновные сядут. Но в стране должен быть закон, и все должно быть по закону. И их немало уже посадили - тех, кто нарушает этот закон. И этот закон для всех одинаков: и для чиновников, и для рабочих, и для крестьян, для специалистов, учителей и врачей,- цитирует belta.by.

Лукашенко напомнил и предупредил новое руководство правительства, что коррупция недопустима.

- Потому что завтра вокруг вас начнут виться бизнесмены и прочие, которые хотят легкой жизни. Вы со всеми встречайтесь, разговаривайте, ходите с ними в баню, если хотите. Можете с ними даже сто грамм выпить. Но помните, что вы - люди государственные. Моральный ваш облик и поведение на глазах у людей. У меня нет привычки ходить за чиновником, и даже членом правительства, смотреть, куда он пошел. Ходите, куда хотите. Это ваше право. Вы должны видеть, чем живет общество, и вы живете в этом обществе. Но помните: на любое нарушение, особенно взятки, коррупционные и другие проявления, будет мгновенно реакция с моей стороны, как бы мне больно это ни было, - подчеркнул президент.

- Но поверьте, мне больнее, чем кому-либо. Потому что вы - мои «дети». Мне что, приятно было этих людей уволить? Допустим, Семашко (бывший заместитель премьер-министра. - Ред.) столько проработал. И тот же Кобяков (бывший премьер-министр - Ред.) - и там, и там… И Василий Иванович Жарко (бывший заместитель премьер-министра. - Ред.). Но если провалы в работе... Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись… А там - обвал.. Как я могу работать с таким человеком? - задал вопрос президент.

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