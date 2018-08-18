2018-08-18T17:36:49+03:00
Политика

Лукашенко о наведении марафета к своему приезду: «А как вы думали?»

Президент отметил, что показухи быть не должно
Полина СВЕТЛОВА
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Президент прокомментировал комментарии в СМИ и интернете в свой адрес после назначения нового руководства правительства. Фото: пресс-служба президентаПрезидент прокомментировал комментарии в СМИ и интернете в свой адрес после назначения нового руководства правительства. Фото: пресс-служба президента
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- Некоторые переживают, что к моему приезду, визиту в тот или иной регион Беларуси марафет наводят. Кто дороги меняет, кто еще что-то. Я скажу тоже по-народному: а как вы думали? Если к Кочановой или Сергею Румасу приходит гость, они что, в доме не убирают? А тут же президент приехал. Он, может, один раз в пятилетку или в два-три года к тебе приедет. И ты что, порядок не наведешь? Ну, это вообще вопиющее было бы неуважение к президенту, - сказал Александр Лукашенко 18 августа, пишет belta.by.

- Ну и потом, то, что будет сделано, оно же там останется. Я же с собой это не заберу, - подчеркнул президент. - По его словам, не должно быть такого, что наводят красоту только с той стороны, откуда подъедет президент.

- Но вы знаете мою практику. Никогда такого не было, чтобы я подошел со стороны этого лоска и не зашел с обратной стороны. Поэтому я все вижу, - сказал глава государства.

- Но люди должны понимать, что благосостояние, чистота и порядок в городе, на селе, в деревне зависят не только от чиновников, но и от самих этих людей, - добавил Лукашенко. - Поэтому если кто-то к приезду президента сделает доброе дело, я буду только благодарен. Но это должно быть планово, люди должны видеть пользу от этого, это не должно быть показушным. Никаких потемкинских деревень в Беларуси нет и никогда не будет.

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