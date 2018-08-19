Лукашенко обвинил экс-правительство в "безмозглой позиции" по тарифам ЖКХ

СЕГОДНЯ 10:08 2018-08-19T10:20:36+03:00

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Объявляя о новых кадровых назначениях, Александр Лукашенко обвинил прежнее правительство в том, что оно выступало за резкое подорожание услуг ЖКХ. Он назвал это "безмозглой позицией". По его словам, не с подачи МВФ, а с подачи деятелей в правительстве звучали предложения о том, чтобы мгновенно поднять до 100% оплату населением услуг ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба президента.

- Что бы мы получили? Минимум - недовольство народа и неплатежи. Люди не смогли бы оплатить тот уровень коммунальных услуг, который был бы предъявлен. Поэтому четко был дан мною ответ на этот вопрос в ходе еще предвыборной кампании: по мере роста заработной платы мы будем потихоньку увеличивать плату за коммунальные услуги со стороны населения. И договорились - $5 ежегодно. Нет, этого мало, и начинается волокита на весь мир. Так велись переговоры с МВФ. Президент ставит одну задачу, а здесь опять пытаются протолкнуть в Правительстве, да и Национальном банке, не мытьем, так катанием эту так называемую либеральную позицию, безмозглую позицию, - заявил Лукашенко.

По словам президента, волокита и безответственность стали краеугольным камнем работы в правительстве. Лукашенко отметил, что до каких-то пор это было терпимо. Но когда перестали исполнять поручения, которые давались президентом публично, "это и было последней каплей, которая переполнила эту чашу".

Напомним, вчера были приняты важные кадровые решения.