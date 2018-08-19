2018-08-19T11:16:34+03:00
Общество

20-летний витеблянин пытался сбежать в ЕС к лучшей жизни. Его задержали

Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Парень пытался незаконно пересечь границу. Фото: архив КП.Парень пытался незаконно пересечь границу. Фото: архив КП.
Изменить размер текста:

Парня, который хотел нелегально пересечь границу, заметили вечером 15 августа на режимной территории в районе деревни Брузги Гродненского района. Его увидели местные жители и сообщили об этом пограничникам. Как сообщает gpk.gov.by, 20-летний житель Витебска не скрывал своей цели - искать лучшей жизни в Европе. Он был задержан за незаконное пресечение границы и нарушение погранрежима.

На следующий день на белорусско-украинской границе пограничники задержали гражданина Украины, который нарушил закон ради сбора дикоросов. При этом у него была возможность делать это легально, получив упрощенный пропуск на территорию Полесского лесхоза как жителю украинского приграничья, но не воспользовался своим правом. Мужчине грозит депортация с запретом въезда в Беларусь на протяжение трех лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Православные празднуют Преображение Господне, или Яблочный спас
В Киеве зенитная установка "Бук" врезалась в бизнес-центр
Лукашенко обвинил экс-правительство в "безмозглой позиции" по тарифам ЖКХ
Лукашенко о наведении марафета к своему приезду: «А как вы думали?»
Лукашенко об увольнении Жарко: «Я трижды предупреждал: посмотри, разберись»
Белорусский самолет попал в аварию в Судане
Лукашенко: «Никакой близости и любви к подчиненным у меня никогда не было»
Лукашенко: «Президенту не выгодно иметь такое правительство, которому надо устраивать разнос»
Лукашенко: «Я в Кремль отчитываться не езжу»
В Жодино водитель с 4,2 промилле алкоголя врезался в грузовик
Новый премьер-министр: «Основной оценкой работы правительства будет рост благосостояния людей»
Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас
Врач о раненном в Ивацевичском районе милиционере: «Пришел в сознание, но состояние тяжелое»
«Я так счастлива!» Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Цинциннати
Мужчине, который стрелял по милиционерам, грозит высшая мера наказания
В Витебске семья отравилась засоленными грибами
Хозяина питона, которого поймали в детсаду Минска, оштрафуют на 20 базовых
В Светлогорске мужчина передал другу в изолятор эклеры с наркотиками
Металлические пролеты на мосту через Припять соберут к середине сентября
В Цнянке – 2 иксодовых клеща на квадратный километр земли, а в Дражне – 9
В Гродно на раскопках Старого замка нашли старинную шахматную фигуру
Американское посольство в Беларуси возглавит женщина-дипломат
Погода в Беларуси в выходные: дожди, грозы и до +29 градусов!