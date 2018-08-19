20-летний витеблянин пытался сбежать в ЕС к лучшей жизни. Его задержали

СЕГОДНЯ 11:13 2018-08-19T11:16:34+03:00

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Парня, который хотел нелегально пересечь границу, заметили вечером 15 августа на режимной территории в районе деревни Брузги Гродненского района. Его увидели местные жители и сообщили об этом пограничникам. Как сообщает gpk.gov.by, 20-летний житель Витебска не скрывал своей цели - искать лучшей жизни в Европе. Он был задержан за незаконное пресечение границы и нарушение погранрежима.

На следующий день на белорусско-украинской границе пограничники задержали гражданина Украины, который нарушил закон ради сбора дикоросов. При этом у него была возможность делать это легально, получив упрощенный пропуск на территорию Полесского лесхоза как жителю украинского приграничья, но не воспользовался своим правом. Мужчине грозит депортация с запретом въезда в Беларусь на протяжение трех лет.