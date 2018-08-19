В Киеве зенитная установка "Бук" врезалась в бизнес-центр

СЕГОДНЯ 12:04 2018-08-19T12:04:19+03:00

Похожее ЧП произошло этим летом в Минске во время подготовки к параду

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Вчера вечером, 18 августа, в Киеве проходила репетиция парада ко Дню Независимости Украины. ЧП случилось на улице Ярославской: зенитно-ракетный комплекс “Бук”, который участвовал в репетиции военного парада, врезался в здание бизнес-центра Astarte, сообщает unn.com.ua.

По словам свидетелей, военная машина возвращалась с парада, который проходил на Крещатике. Зенитная установка повредила фасад здания.

Военный парад в Киеве в честь Дня Независимости Украины пройдет 24 августа.

Напомним, похожее происшествие случилось этим летом и в Минске: во время репетиции парада ко Дню независимости Беларуси танк врезался в фонарный столб. Это произошло рядом со станцией метро "Московская", никто из людей не пострадал.