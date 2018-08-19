2018-08-19T12:47:30+03:00
Общество

Православные празднуют Преображение Господне, или Яблочный спас

Ирина ВЕТРОВА
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На Яблочный спас фрукты принято освящать в церкви.На Яблочный спас фрукты принято освящать в церкви.Фото: Ирина КАЛИНИНА
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Сегодня, 19 августа, православная церковь отмечает один из двенадцати самых важных христианских праздников: праздник Преображения Господня. Для верующих он связан с библейским событием: Иисус, незадолго до распятия, взошел молиться вместе с тремя учениками на Фаворскую гору. Там он предстал перед ними преображенным, чтобы раскрыть свою Божью сущность.

В народе этот праздник также называют Яблочный спас. У наших предков была такая традиция: до Яблочного спаса нельзя было есть яблоки. Фрукты несли в церковь, освящали, и только после этого их можно было принимать в пищу. Было принято угощать яблоками в этот день не только своих близких, но также нищих и сирот.

Спас считается еще и временем отлета аистов. Если они улетели за неделю до Спаса, то зима будет ранней и морозной. Если задержатся - то жди теплую осень и позднюю зиму.

В народе говорят, что лето после Спаса убегает.

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