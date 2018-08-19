Арина Соболенко уступила первой ракетке мира в полуфинале в Цинциннати

СЕГОДНЯ 14:03 2018-08-19T14:03:30+03:00

Арина намерена вернуться на турнир в следующем году.

Белоруске не удалось пробиться в финал, но она впервые в карьере поднимется в топ-30 мирового рейтинга

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Теннисистка Арина Соболенко в поединке за выход в финал уступила первой ракетке мира румынке Симоне Халеп в двух сетах - 3:6, 4:6.

Напомним, до этого ее игра была блестящей: Арина победила британку Йоханну Конту, чешку Каролину Плишкову, французскую теннисистку Каролин Гарсия и американку Мэдисон Киз.

Как сообщает belta.by, благодаря успешному выступлению в Цинциннати, Арина Соболенко на следующей неделе впервые в карьере поднимется в топ-30 мирового рейтинга. Сейчас у нее 34-й номер рейтинга WTA.

В своём Instagram-аккаунте Арина Соболенко написала:

«Спасибо тебе, cincytennis, это была отличная неделя для меня. В следующем году я вернусь сюда намного сильнее».

В финале турнира 19 августа румынка Симона Халеп сыграет с голландкой Кики Бертенс.