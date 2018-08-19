В Витебске вспыхнул пожар в продовольственном магазине

СЕГОДНЯ 15:27 2018-08-19T15:27:57+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в Витебске ночью 18 августа: загорелось складское помещение магазина "Веста". В помещении склада размером 4х5 метров были повреждены холодильная камера и напольные весы, закопчены стены и потолок.

Как сообщает vitebsk.mchs.gov.by, о пожаре стало известно под утро, когда поступило сообщение о том, что сработала сигнализация.

О причине возгорания пока не сообщается. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Также в Витебской области за минувшие сутки загорелось сразу три бани, причем в разных районах - в Орше, в деревне Черноручье-2 и деревне Межево.