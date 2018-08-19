В Витебске вспыхнул пожар в продовольственном магазине
Загорелся склад
Сотрудники МЧС потушили пожар. Фото: mchs.gov.by.
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ЧП произошло в Витебске ночью 18 августа: загорелось складское помещение магазина "Веста". В помещении склада размером 4х5 метров были повреждены холодильная камера и напольные весы, закопчены стены и потолок.
Как сообщает vitebsk.mchs.gov.by, о пожаре стало известно под утро, когда поступило сообщение о том, что сработала сигнализация.
О причине возгорания пока не сообщается. К счастью, при пожаре никто не пострадал.
Также в Витебской области за минувшие сутки загорелось сразу три бани, причем в разных районах - в Орше, в деревне Черноручье-2 и деревне Межево.