ДТП в Гродно: девятилетнего мальчика выбросило через окно автомобиля
Он не был пристегнут
Авария произошла на пересечении Горького и Коммунальной. Фото: newgrodno.by
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В Гродно на перекрестке улиц Горького и Коммунальной случилась авария: столкнулись автомобили Toyota Corolla и Citroen C3.
В автомобиле Citroen C3 находились двое детей. Как сообщает newgrodno.by, девочка была пристегнута, и она не пострадала. А вот девятилетнего мальчика, который не был пристегнут, от удара выбросило через окно на асфальт. Ребенок получил травму ноги и порезы. Его забрала "Скорая".
В автомобиле Toyota Corolla ехал только один водитель. От удара сработали подушки безопасности, и мужчина не пострадал.
Каждый из водителей утверждает, что двигался на зеленый свет светофора.
ГАИ проводит провеку.