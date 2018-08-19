В Барановичах обокрали пенсионерку во время массажа в больнице

СЕГОДНЯ 17:16 2018-08-19T17:16:36+03:00

За кражу украшений могут лишить свободы на три года. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Изменить размер текста: A A

63-летняя женщина пришла в кабинет массажа в городскую больницу в Барановичах. После процедуры она обнаружила, что кто-то украл ее украшения - золотую цепочку и подвеску. Общая стоимость драгоценностей - около 500 рублей. Как сообщает b-g.by, пенсионерка сразу обратилась с заявлением о краже в милицию.

Сотрудники милиции, приехавшие на место происшествия в больницу, выяснили, что украшения похитила 30-летняя местная жительница. Цепочку и подвеску вернули хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Кража) Уголовного кодекса РБ. Статья предусматривает наказание от общественных работ до трех лет лишения свободы.