В Барановичах обокрали пенсионерку во время массажа в больнице
У женщины пропали золотая цепочка и подвеска
За кражу украшений могут лишить свободы на три года.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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63-летняя женщина пришла в кабинет массажа в городскую больницу в Барановичах. После процедуры она обнаружила, что кто-то украл ее украшения - золотую цепочку и подвеску. Общая стоимость драгоценностей - около 500 рублей. Как сообщает b-g.by, пенсионерка сразу обратилась с заявлением о краже в милицию.
Сотрудники милиции, приехавшие на место происшествия в больницу, выяснили, что украшения похитила 30-летняя местная жительница. Цепочку и подвеску вернули хозяйке.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Кража) Уголовного кодекса РБ. Статья предусматривает наказание от общественных работ до трех лет лишения свободы.