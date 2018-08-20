СЕГОДНЯ 08:59 2018-08-20T11:27:24+03:00

Педофил изнасиловал внучек и пытался бежать в Россию — его сняли с поезда и осудили на 14 лет.

В 1984 году его уже судили за изнасилование собственной дочери и ее подруги

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Суд Речицкого района рассмотрел дело в отношении жителя района — мужчина проведет 14 лет в колонии усиленного режима. На протяжении нескольких лет мужчина совершал насильственные действия в отношении своих четырех внучек, которым было от 10 до 14 лет. Когда об этом стало известно, он попытался уехать к родственикам в Новосибирск. В отъезде ему помогала супруга, то есть бабушка тех самых девочек. Сотрудники милиции сняли подозреваемого с поезда в Гомеле, сообщает Dneprovec.by.

Ранее он был осужден на три года за аналогичный инцидент в 1984 году, когда изнасиловал собственную дочь и ее подругу. Выйдя из мест заключения, он снова вернулся в эту же семью.