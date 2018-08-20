Белорусские волейболисты обыграли испанцев в матче квалификации ЧЕ

СЕГОДНЯ 09:42 2018-08-20T09:42:30+03:00

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Волейболисты сборной Беларуси победили Испанию со счетом 3:2 в квалификации к чемпионату Европы 2019 года.

Матч группы Е в могилевском спорткомплексе «Олимпиец» удался для хозяев в выборе тактики. Подопечные Виктора Бекши постарались внимательнее сыграть на позиции центрального блокирующего и выполнили неплохую подачу. Испанцы могли противопоставить в прошедшем матче лишь атаки диагонального нападающего Андерса Хорхе Виллены, который стал самым результативным игроком встречи - 31 балл.

Лидеры белорусов также отметились уверенной игрой в нападении: Андрей Радюк - 20 очков, Родион Мискевич - 18 очков. В другом матче группе Е сборная Норвегии на своей площадке обыграла Грузию - 3:0.

Следующий матч подопечные Виктора Бекши проведут 22 августа с командой Грузии также в Могилеве, после команду ждут выездные матчи. Завершится отборочный раунд континентального форума в январе. Финальная часть чемпионата Европы пройдет с 12 по 29 сентября 2019 года в четырех странах: Франции, Бельгии, Нидерландах и Словении. Мужская сборная Беларуси ранее дважды проходила квалификацию к чемпионату Европы (в 2013 и 2015 годах) под руководством российского специалиста Виктора Сидельникова, сообщает belta.by.