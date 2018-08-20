Пожар в торговом центре в Минске: пострадавших нет
Пожар произошел в торговом центре Dana Mall в Минске в воскресенье, сообщили очевидцы в социальных сетях
Пожар произошел в торговом центре Dana Mall. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:
Пожар произошел в торговом центре Dana Mall в Минске в воскресенье, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Возгорание торгового центра, расположенном на улице Петра Мстиславца вблизи Национальной библиотеки Беларуси, было зафиксировано днем 19 августа.
На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Пользователи в социальных сетях разместили короткое видео, на котором видно, как из здания идет сильный дым.
В МЧС пояснили, что пожар произошёл не в здании, а на мусорной площадке возле торгового центра. Пострадавших нет, объекту был нанесён минимальный ущерб, сообщает телеканал ОНТ.