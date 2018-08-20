В Дрогичинском районе 35-летний мужчина уехал из дома на велосипеде и пропал
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В деревне Сиреневка Дрогичинского района пропал Виктор Николаевич Шейко 1982 года рождения. 5 августа около 18.00 он уехал из дома на велосипеде дамка черного цвета, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».
Мужчина был одет в белую клетчатую рубашку с коротким рукавом и белые штаны.
Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните по телефонам ПСО «Ангел»: 7733 (единый номер для всех мобильных операторов), (8033) 666-856, (8033) 666-033 либо на линию 102.