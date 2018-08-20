2018-08-20T15:19:45+03:00
Общество

В Ганцевичском районе возле фермы нашли тело женщины

В убийстве подозревают ее мужа
Григорий ГРИБОВ
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В Ганцевичском районе возле фермы нашли тело женщины.В Ганцевичском районе возле фермы нашли тело женщины.
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- В Ганцевичском районе устанавливаются обстоятельства убийства местной жительницы Вблизи фермы деревни Мальковичи 19 августа было обнаружено тело женщины 1977 года рождения с признаками насильственной смерти. В совершении преступления подозревается супруг женщины, который старше ее на девять лет. Сотрудники органов внутренних дел разыскивают сельчанина. Ганцевичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (Убийство) УК. Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс экспертных исследований, - цитирует belta.by официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

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