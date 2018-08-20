Новый премьер Румас: «Революционных разворотов ждать не стоит»

СЕГОДНЯ 13:48 2018-08-20T13:48:34+03:00

Премьер-министр Сергей Румас поблагодарил президента за оказанное доверие при назначении на пост главы правительства. Фото: БелТА.

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Сергей Румас поблагодарил президента за оказанное доверие при назначении на пост главы правительства.

- Я рассматриваю это как огромную ответственность и вызов для меня лично, - сказал Сергей Румас. - Сегодня начинается, наверное, самый ответственный этап в моей жизни, который потребует предельной концентрации всех сил и навыков, опыта, который я получил на предыдущих должностях.

Что касается задач, то премьер-министр сказал, что они все известны и определены программными документами, сообщает belta.by.

- Не стоит ожидать какой-то ревизии этих принятых решений либо революционных разворотов. Глава государства при назначении нового состава правительства сделал акценты на таких вещах, как дисциплина, порядочность и сплоченность. Кроме того, много внимания было уделено росту благосостояния населения: глава государства подчеркнул, что это основная оценка работы правительства.