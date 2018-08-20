2018-08-20T13:48:34+03:00
Политика

Новый премьер Румас: «Революционных разворотов ждать не стоит»

Глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова представила сегодня новый состав правительства сотрудникам аппарата Совмина
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
Премьер-министр Сергей Румас поблагодарил президента за оказанное доверие при назначении на пост главы правительства. Фото: БелТА.Премьер-министр Сергей Румас поблагодарил президента за оказанное доверие при назначении на пост главы правительства. Фото: БелТА.
Изменить размер текста:

Премьер-министр Сергей Румас поблагодарил президента за оказанное доверие при назначении на пост главы правительства.

- Я рассматриваю это как огромную ответственность и вызов для меня лично, - сказал Сергей Румас. - Сегодня начинается, наверное, самый ответственный этап в моей жизни, который потребует предельной концентрации всех сил и навыков, опыта, который я получил на предыдущих должностях.

Что касается задач, то премьер-министр сказал, что они все известны и определены программными документами, сообщает belta.by.

- Не стоит ожидать какой-то ревизии этих принятых решений либо революционных разворотов. Глава государства при назначении нового состава правительства сделал акценты на таких вещах, как дисциплина, порядочность и сплоченность. Кроме того, много внимания было уделено росту благосостояния населения: глава государства подчеркнул, что это основная оценка работы правительства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Администрация президента возьмется за «средние города»
Под Гродно мальчик застрял в металлическом цветке
В центре Минска сгорел грузовик
В Ганцевичском районе возле фермы нашли тело женщины
В Дрогичинском районе 35-летний мужчина уехал из дома на велосипеде и пропал
Пожар в торговом центре в Минске: пострадавших нет
Белорусские волейболисты обыграли испанцев в матче квалификации ЧЕ
Педофил изнасиловал внучек и пытался бежать в Россию. Его сняли с поезда и осудили на 14 лет
В Барановичах обокрали пенсионерку во время массажа в больнице
ДТП в Гродно: девятилетнего мальчика выбросило через окно автомобиля
В Витебске вспыхнул пожар в продовольственном магазине
Арина Соболенко уступила первой ракетке мира в полуфинале в Цинциннати
Православные празднуют Преображение Господне, или Яблочный Спас
В Киеве зенитная установка "Бук" врезалась в бизнес-центр
20-летний витеблянин пытался сбежать в ЕС к лучшей жизни. Его задержали
Лукашенко обвинил экс-правительство в "безмозглой позиции" по тарифам ЖКХ