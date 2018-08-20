В центре Минска сгорел грузовик

СЕГОДНЯ 15:49 2018-08-20T15:49:24+03:00

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О происшествии сообщил заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский в своем личном аккаунте. ЧП случилось в понедельник, 20 августа, около 15 часов на перекрестке улиц Козлова и Платонова. Сгорел грузовик. Специалисты выясняют причины пожара.

- Лично я вожу ( и всем советую) в автомобиле порошковый огнетушитель на пять килограмм, хлопчатобумажные перчатки, чтобы открыть капот и сорвать клеммы. И всем советую. Залог того, что при правильном реагировании очаг в три минуты не будет равен площади автомобиля, - написал специалист.