2018-08-20T15:49:24+03:00
Общество

В центре Минска сгорел грузовик

Специалисты выясняют причину пожара
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В центре Минска сгорел грузовик. Фото: www.instagram.com/dembovskij_liveВ центре Минска сгорел грузовик. Фото: www.instagram.com/dembovskij_live
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О происшествии сообщил заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский в своем личном аккаунте. ЧП случилось в понедельник, 20 августа, около 15 часов на перекрестке улиц Козлова и Платонова. Сгорел грузовик. Специалисты выясняют причины пожара.

- Лично я вожу ( и всем советую) в автомобиле порошковый огнетушитель на пять килограмм, хлопчатобумажные перчатки, чтобы открыть капот и сорвать клеммы. И всем советую. Залог того, что при правильном реагировании очаг в три минуты не будет равен площади автомобиля, - написал специалист.

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