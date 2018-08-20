2018-08-20T16:43:31+03:00
Общество

Под Гродно мальчик застрял в металлическом цветке

Его освобождали спасатели
Григорий ГРИБОВ
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Под Гродно мальчик застрял в металлическом цветке. Фото Гродненского областного управления МЧС.Под Гродно мальчик застрял в металлическом цветке. Фото Гродненского областного управления МЧС.
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Сообщение о ЧП в агрогородке Вертелишки поступило вечером 17 августа от дедушки. Ребенок застрял в металлической декоративной конструкции на уровне пояса. Попытки самостоятельно освободить ребенка не увенчались успехом.

- При помощи гидравлического инструмента спасатели освободили мальчика и передали в руки медиков. К счастью, медицинская помощь не потребовалась. Спасательная операция заняла чуть более получаса - действовать пришлось максимально аккуратно, чтобы не нанести вред ребенку, - цитирует belta.by представителей Гродненского областного управления МЧС.

Спасатели еще раз акцентировали внимание взрослых на необходимости постоянного присмотра за детьми. Для избежания подобных ситуаций лучше еще раз напомнить малышам, как правильно себя вести на детских площадках и в других местах. Чтобы уберечь ребенка от беды, необходимо объяснять ему последствия опасных игр. Также стоит научить действиям при чрезвычайных ситуациях, вызову по телефону спасателей.

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