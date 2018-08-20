2018-08-20T17:43:48+03:00
Общество

Администрация президента возьмется за «средние города»

В список попали 16 белорусских городов, в которых живет от 50 до 220 тысяч жителей.
Григорий ГРИБОВ
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Администрация президента возьмется за «средние города». Фото: БелТА.Администрация президента возьмется за «средние города». Фото: БелТА.
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Во время представления нового состава правительства глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова сделала такое заявление:

- Была проделана большая работа по развитию агрогородков, областных центров, сейчас ставится задача заняться средними городами, где проживает более 50 - 80 тыс. человек. Надо посмотреть, как они развиваются, живут и работают, потому что перераспределение трудовых ресурсов очень важно в нашей стране, - заметила она. - Надо выполнить поставленные президентом задачи, чтобы развивались все регионы. Нельзя думать о том, что только в Минск люди приедут и будут работать. Должны быть высокоэффективные предприятия в каждом городе и районе, чтобы люди понимали, что у них есть работа

Таким образом, на контроле у Кочановой окажутся следующие города: Бобруйск, Барановичи, Борисов, Пинск, Орша, Мозырь, Солигорск, Лида, Новополоцк, Жлобин, Светлогорск, Речица, Жодино и Кобрин.

Напомним, кадровые перестановки в руководстве правительства президент провел в субботу. Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас. Из правительства ушли долгожители: Семашко был вице-премьером 17 лет, Жарко проработал в правительстве 12 лет.

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