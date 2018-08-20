Братья из Латвии организовали в Полоцком районе незаконный бизнес по экспорту древесины

СЕГОДНЯ 18:32 2018-08-20T18:32:05+03:00

Братья из Латвии организовали в Полоцком районе криминальный бизнес по экспорту древесины. Фото с сайта kgk.gov.by

На их имущество наложен арест для возмещения в бюджет незаконно полученного дохода

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Два брата из Латвии зарегистрировали в Полоцком районе ООО для торговли древесиной на экспорт в Латвию. Свой бизнес они организовали в обход установленных белорусским законодательством запретов, сообщили в Комитете госконтроля.

В нарушение п. 29 Правил реализации древесины на внутреннем рынке Беларуси с 27 января 2016 года по 14 октября 2016 года они реализовали в Латвию в адрес аффилированного юридического лица 2233 кубических метра пиловочного бревна.

Перевозка древесины в Латвию осуществлялась автомобильным транспортом. Всего было отправлено на экспорт 63 лесовоза с пиловочным бревном.

Далее древесина перепродавалась на территории ЕС, она использовалась предприятиями-покупателями в качестве сырья для изготовления пиломатериалов, готовой продукции.

Собранные госконтролерами и работниками финансовой милиции материалы были направлены в Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета. В отношении граждан Латвии – директора и учредителя, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 233 УК за незаконную предпринимательскую деятельность.

В отношении одного брата было ранее возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по факту невозврата валюты из-за границы при реализации древесины на экспорт.