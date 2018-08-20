2018-08-20T18:32:05+03:00
Происшествия

Братья из Латвии организовали в Полоцком районе незаконный бизнес по экспорту древесины

На их имущество наложен арест для возмещения в бюджет незаконно полученного дохода
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Братья из Латвии организовали в Полоцком районе криминальный бизнес по экспорту древесины. Фото с сайта kgk.gov.byБратья из Латвии организовали в Полоцком районе криминальный бизнес по экспорту древесины. Фото с сайта kgk.gov.by
Изменить размер текста:

Два брата из Латвии зарегистрировали в Полоцком районе ООО для торговли древесиной на экспорт в Латвию. Свой бизнес они организовали в обход установленных белорусским законодательством запретов, сообщили в Комитете госконтроля.

В нарушение п. 29 Правил реализации древесины на внутреннем рынке Беларуси с 27 января 2016 года по 14 октября 2016 года они реализовали в Латвию в адрес аффилированного юридического лица 2233 кубических метра пиловочного бревна.

Перевозка древесины в Латвию осуществлялась автомобильным транспортом. Всего было отправлено на экспорт 63 лесовоза с пиловочным бревном.

Далее древесина перепродавалась на территории ЕС, она использовалась предприятиями-покупателями в качестве сырья для изготовления пиломатериалов, готовой продукции.

Собранные госконтролерами и работниками финансовой милиции материалы были направлены в Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета. В отношении граждан Латвии – директора и учредителя, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 233 УК за незаконную предпринимательскую деятельность.

В отношении одного брата было ранее возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по факту невозврата валюты из-за границы при реализации древесины на экспорт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродно парень дал пощечину девушке из-за того, что она отказалась с ним знакомиться
В Минском районе крышка мусоровоза придавила рабочего
Борисовчанин жестоко убил отца из-за 10 рублей
В Беловежской пуще пройдет ночь летучих мышей
Администрация президента возьмется за «средние города»
Под Гродно мальчик застрял в металлическом цветке
В центре Минска сгорел грузовик
Новый премьер Румас: «Революционных разворотов ждать не стоит»
В Ганцевичском районе возле фермы нашли тело женщины
В Дрогичинском районе 35-летний мужчина уехал из дома на велосипеде и пропал
Пожар в торговом центре в Минске: пострадавших нет
Белорусские волейболисты обыграли испанцев в матче квалификации ЧЕ
Педофил изнасиловал внучек и пытался бежать в Россию. Его сняли с поезда и осудили на 14 лет
В Барановичах обокрали пенсионерку во время массажа в больнице
ДТП в Гродно: девятилетнего мальчика выбросило через окно автомобиля
В Витебске вспыхнул пожар в продовольственном магазине
Арина Соболенко уступила первой ракетке мира в полуфинале в Цинциннати
Православные празднуют Преображение Господне, или Яблочный Спас
В Киеве зенитная установка "Бук" врезалась в бизнес-центр
20-летний витеблянин пытался сбежать в ЕС к лучшей жизни. Его задержали
Лукашенко обвинил экс-правительство в "безмозглой позиции" по тарифам ЖКХ