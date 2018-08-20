В Беловежской пуще пройдет ночь летучих мышей

СЕГОДНЯ 19:01 2018-08-20T19:01:11+03:00

Специалисты расскажут, как и где живут рукокрылые, какие тайны они скрывают и что им угрожает

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Праздник летучих мышей запланирован на 24 августа. Начнется он с лекции по охране рукокрылых, которая пройдет с 13:00 до 14:30 в конференц-зале Национального парка «Беловежская пуща».

Увидеть летучих мышей можно будет во время экскурсии по тропе «Озерное кольцо» с 20:30 до 23:00. Ее проведет Алексей Шпак – хироптеролог, научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам.

Ночь летучих мышей пройдет в рамках природоохранного проекта в Беловежской пуще, который ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проводит совместно с национальным парком при поддержке Франкфуртского зоологического общества, сообщается на сайте национального парка.