2018-08-20T19:01:11+03:00
Общество

В Беловежской пуще пройдет ночь летучих мышей

Специалисты расскажут, как и где живут рукокрылые, какие тайны они скрывают и что им угрожает
Надежда СЕРГЕЕВА
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Ночь летучих мышей пройдет в Беловежской пуще. Фото с сайта pixabay.comНочь летучих мышей пройдет в Беловежской пуще. Фото с сайта pixabay.com
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Праздник летучих мышей запланирован на 24 августа. Начнется он с лекции по охране рукокрылых, которая пройдет с 13:00 до 14:30 в конференц-зале Национального парка «Беловежская пуща».

Увидеть летучих мышей можно будет во время экскурсии по тропе «Озерное кольцо» с 20:30 до 23:00. Ее проведет Алексей Шпак – хироптеролог, научный сотрудник лаборатории молекулярной зоологии НПЦ по биоресурсам.

Ночь летучих мышей пройдет в рамках природоохранного проекта в Беловежской пуще, который ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проводит совместно с национальным парком при поддержке Франкфуртского зоологического общества, сообщается на сайте национального парка.

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