2018-08-20T19:48:11+03:00
Происшествия

Борисовчанин жестоко убил отца из-за 10 рублей

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд
Надежда СЕРГЕЕВА
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Житель Борисова жестоко убил отца из-за 10 рублейЖитель Борисова жестоко убил отца из-за 10 рублейФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В конце январе у себя в квартире в деревне Большая Ухолода Борисовского района был обнаружен мужчина 1953 года рождения без признаков жизни.

Судебно-медицинская экспертиза заключила, что установленные на теле мужчины множественные телесные повреждения, образовались не менее чем от двадцати пяти травматических воздействий.

Была установлена причастность к совершению противоправных действий его сына, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. Неработающий 34-летний мужчина, имеющий снятую и погашенную судимость, проживал вместе с отцом в его квартире.

На протяжении расследования фигурант давал противоречивые показания, указывая на то, что 64-летний потерпевший из-за болезни ног плохо передвигался, мог упасть и удариться о пол и предметы мебели. Для его изобличения были проведены проверки показаний на месте, допрошены свидетели, получены результаты экспертиз, в том числе психолого-психиатрической, согласно которой подследственный отдавал отчет своим действиям и мог ими руководить.

Следователи установили, что между родственниками произошел конфликт из-за пропажи денег. Накануне обвиняемый оставил 10 рублей на холодильнике. Когда узнал о том, что их взял отец, сильно разозлился и в состоянии алкогольного опьянения стал избивать руками и ногами лежавшего на кровати мужчину.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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