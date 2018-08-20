В Минском районе крышка мусоровоза придавила рабочего

СЕГОДНЯ 20:23 2018-08-20T20:23:44+03:00

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Несчастный случай произошел 17 августа рядом с остановкой общественного транспорта в деревне Стайки Минского района. При загрузке твердых бытовых отходов в контейнер мусоровоза МАЗ закрывающейся частью его задней крышки придавило рабочего организации. От полученных тяжких телесных повреждений 47-летний рабочий филиала КУП «Минскоблдорстрой» скончался.

Следователи проверяют, соблюдались ли правила охраны труда, техника безопасности во время выполнения трудовых обязанностей. Также опрашиваются работники, должностные лица организации, устанавливаются свидетели и очевидцы.

К материалам следствия будут приобщены результаты проверки, проведенной Департаментом государственной инспекции труда, заключения исследований, производство которых проводится специалистами управления ГКСЭ по Минской области, рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следствие обращается с просьбой к гражданам, располагающим значимой информацией по вышеуказанному происшествию, сообщить об этом в Минский РОСК по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 4, или по телефону 8 (017) 302-53-89.