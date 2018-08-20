В Гродно парень дал пощечину девушке из-за того, что она отказалась с ним знакомиться

20 Авг. 21:23 2018-08-20T21:23:37+03:00

В Гродно парень дал пощечину девушке и схватил ее за грудь из-за того, что она отказалась с ним знакомиться Фото: Алеся ДОБЫШ

А до этого он посыпал ее пеплом и полил водой

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На перроне гродненского железнодорожного вокзала парень 1995 года рождения решил познакомиться с 19-летней девушкой, которая провожала свою подругу. Беседа не заладилась с самого начала. Девушка не отвечала на знаки внимания, а юноша не оставлял ее в покое, хотя та не раз об этом просила.

Сотрудникам милиции молодой человек представился актером. Как сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский, сначала "актер" посыпал голову девушки пеплом от дымящейся сигареты, затем полил гражданку водой, потом дал пощечину и, напоследок, схватил за грудь.

Потерпевшая позвонила своему парню в Мосты, откуда и сама родом, а тот, в свою очередь, сообщил о происходящем в милицию, и "актер" был задержан прямо на месте "спектакля".

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В момент совершения своих действий был трезв. Официально он официально нигде не трудоустроен.