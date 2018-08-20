2018-08-20T21:23:37+03:00
Происшествия

В Гродно парень дал пощечину девушке из-за того, что она отказалась с ним знакомиться

А до этого он посыпал ее пеплом и полил водой
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
В Гродно парень дал пощечину девушке и схватил ее за грудь из-за того, что она отказалась с ним знакомитьсяВ Гродно парень дал пощечину девушке и схватил ее за грудь из-за того, что она отказалась с ним знакомитьсяФото: Алеся ДОБЫШ
Изменить размер текста:

На перроне гродненского железнодорожного вокзала парень 1995 года рождения решил познакомиться с 19-летней девушкой, которая провожала свою подругу. Беседа не заладилась с самого начала. Девушка не отвечала на знаки внимания, а юноша не оставлял ее в покое, хотя та не раз об этом просила.

Сотрудникам милиции молодой человек представился актером. Как сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский, сначала "актер" посыпал голову девушки пеплом от дымящейся сигареты, затем полил гражданку водой, потом дал пощечину и, напоследок, схватил за грудь.

Потерпевшая позвонила своему парню в Мосты, откуда и сама родом, а тот, в свою очередь, сообщил о происходящем в милицию, и "актер" был задержан прямо на месте "спектакля".

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В момент совершения своих действий был трезв. Официально он официально нигде не трудоустроен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минском районе крышка мусоровоза придавила рабочего
Борисовчанин жестоко убил отца из-за 10 рублей
В Беловежской пуще пройдет ночь летучих мышей
Братья из Латвии организовали в Полоцком районе незаконный бизнес по экспорту древесины
Администрация президента возьмется за «средние города»
Под Гродно мальчик застрял в металлическом цветке
В центре Минска сгорел грузовик
Новый премьер Румас: «Революционных разворотов ждать не стоит»
В Ганцевичском районе возле фермы нашли тело женщины
В Дрогичинском районе 35-летний мужчина уехал из дома на велосипеде и пропал
Пожар в торговом центре в Минске: пострадавших нет
Белорусские волейболисты обыграли испанцев в матче квалификации ЧЕ
Педофил изнасиловал внучек и пытался бежать в Россию. Его сняли с поезда и осудили на 14 лет
В Барановичах обокрали пенсионерку во время массажа в больнице
ДТП в Гродно: девятилетнего мальчика выбросило через окно автомобиля
В Витебске вспыхнул пожар в продовольственном магазине
Арина Соболенко уступила первой ракетке мира в полуфинале в Цинциннати
Православные празднуют Преображение Господне, или Яблочный Спас
В Киеве зенитная установка "Бук" врезалась в бизнес-центр
20-летний витеблянин пытался сбежать в ЕС к лучшей жизни. Его задержали
Лукашенко обвинил экс-правительство в "безмозглой позиции" по тарифам ЖКХ