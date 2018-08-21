Корейский производитель вакцины, от которой в Ганцевичах умер младенец, примет участие в расследовании инцидента
Трагедия случилась в Ганцевичах на прошлой неделе: двухмесячный ребенок умер после плановой прививки, а еще один в тот же день попал в больницу после введения той же вакцины. Речь идет о корейской вакцине под названием «Эупента» от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции, а также о французской вакцине от полиомиелита. Эти прививки в этом возрасте делают всем детям.
Пока точно не известно, что именно стало причиной смерти малыша. Но южнокорейская фармацевтическая компания LG Chem, производитель вакцины «Эупента», заявила, что тоже примет участие в расследовании.
- Мы готовы выполнить наш долг в наилучшей поддержке вашего расследования, - цитирует belta.by представителей LG Chem.
В компании также отмечают, что от других стран жалобы не поступали, а к настоящему моменту было выпущено уже 52 миллиона доз таких вакцин.
Французская компания Sanofi Pasteur, выпустившая вакцину от полиомиелита, тоже проводит свою проверку. Ее результаты сообщат в сентябре.