Корейский производитель вакцины, от которой в Ганцевичах умер младенец, примет участие в расследовании инцидента

СЕГОДНЯ 08:55 2018-08-21T09:09:03+03:00

Производители вакцин, после введения которых скончался двухмесячный ребенок, тоже поучаствуют в расследовании. ФОТО: Елена ВАХРУШЕВА

Других смертельных случаев, связанных с ней, пока не было ни в одной другой стране

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Трагедия случилась в Ганцевичах на прошлой неделе: двухмесячный ребенок умер после плановой прививки, а еще один в тот же день попал в больницу после введения той же вакцины. Речь идет о корейской вакцине под названием «Эупента» от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции, а также о французской вакцине от полиомиелита. Эти прививки в этом возрасте делают всем детям.

Пока точно не известно, что именно стало причиной смерти малыша. Но южнокорейская фармацевтическая компания LG Chem, производитель вакцины «Эупента», заявила, что тоже примет участие в расследовании.

- Мы готовы выполнить наш долг в наилучшей поддержке вашего расследования, - цитирует belta.by представителей LG Chem.

В компании также отмечают, что от других стран жалобы не поступали, а к настоящему моменту было выпущено уже 52 миллиона доз таких вакцин.

Французская компания Sanofi Pasteur, выпустившая вакцину от полиомиелита, тоже проводит свою проверку. Ее результаты сообщат в сентябре.