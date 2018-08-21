2018-08-21T10:09:13+03:00
Спорт

Из Борисова в Минск пустят бесплатную электричку, чтобы болельщики БАТЭ добрались домой после матча с ПСВ

Сегодня БАТЭ сразится с голландским ПСВ за право выйти в групповой этап Лиги чемпионов
Яна ПТИЧКИНА
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БАТЭ сразится с ПСВ за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионовБАТЭ сразится с ПСВ за право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионовФото: Святослав ЗОРКИЙ
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У команды из Борисова есть реальный шанс выйти в групповой этап главного европейского клубного соревнования - Лиги чемпионов. Для этого нужно обойти голландский ПСВ из Эйндховена в третьем отборочном этапе. Первый матч состоится во вторник, 21 августа, в Борисове. Ответный пройдет через неделю, 29 августа, в Эйндховене.

За борисовский клуб болеют и многие минчане. Как передает belta.by, чтобы все смогли попасть домой после позднего матча (а начинается он в 22.00), из Борисова в Минск пустят специальную дополнительную электричку. Она стартует от станции Борисов в 0.08, прибывает на ближайшую к стадиону станцию Печинский, а в 0.20 отправляется в Минск.

Кстати, даже в случае проигрыша по итогам двух матчей БАТЭ все равно сможет принять участие в еврокубках, но только не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. Но мы верим в победу борисовчан!

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